La frase de Cayetano Martínez de Irujo sobre Fernando Simón que ha dejado con esta cara a Cristina Pardo

El aristócrata Cayetano Martínez de Irujo, duque de Arjona y conde de Salvatierra, ha sido entrevistado este domingo en el programa Liarla Pardo de LaSexta, presentado por Cristina Pardo.

Una entrevista en la que Martínez de Irujo, hijo de la duquesa de Alba, ha repasado la actualidad política del país y en la que ha asegurado que Pablo Iglesias le parece “un gángster”, que Santiago Abascal le cae “bien” así como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y en la que ha mostrado su enfado con Gabriel Rufián, al que ha criticado sus formas.

Pero también ha tenido palabras para Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad.

“Me parece gracioso”, ha dicho, sorprendiendo a Cristina Pardo, que ha contestado con un “ah, ¿sí?”. “Me parece gracioso el personaje en sí, parece salido de un cómic. Porque, entre otras cosas, él intenta tener ese tono de que no cambie porque sabe que, diga lo que diga, le van a atacar. Entonces, él intenta mantener la compostura, pero en el fondo yo le noto que cada día llega con emociones diferentes. Debe de ser por toda la información que maneja”.

Martínez de Irujo ha reconocido que “su papel es muy difícil”, pero después de mostrarse comprensivo con él ha explicado lo siguiente: “Yo he oído a grandes médicos, porque yo tuve el honor de que me dieron la medalla de oro de la Academia de Medicina. Y en la Academia de Medicina dicen: pero es que este hombre no sabe nada. ¿Sabes? En general”.

″¿Qué dicen, que Simón no sabe nada?”, ha querido corroborar Pardo.

“Que no sabe nada”, ha confirmado Martínez de Irujo, “que como ponen a alguien ahí que no sabe nada”. “Claro, te lo dicen los académicos de Medicina. Pues no sabes por qué es, ¿sabes?”.

Después, ha matizado: “O sea, que no sabe nada, quiero decir, que no sabe como para hacer eso, ¿no? Para dirigir lo que dirige. Que debería ser una persona con una autoridad y realmente competente en el mundo de la Medicina, en el mundo de la investigación”.

Dicho lo cual, ha agregado: “Eso yo ya no lo sé juzgar yo. A mí el personaje me parece simpático y gracioso”.