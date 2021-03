Celia Villalobos, más dura que nunca contra Vox: "Me parecen profundamente machistas"

La exministra de Sanidad del PP Celia Villalobos criticó este domingo en Liarla Pardo, el programa que presenta Cristina Pardo en laSexta, a Vox al asegurar que, para ella, es una formación machista.

“Vox es ultraderecha, no me gusta absolutamente nada. No me explico que haya mujeres en Vox, no puedo entender cómo lo votan, no lo entiendo. Me parecen profundamente machistas”, afirmó.

Villalobos explicó que puede no estar de acuerdo con el feminismo que defiende ahora Unidas Podemos o Irene Montero, pero reconoció que no le agrada la posición de Vox en determinados temas sociales. “No me gusta nada”, sentenció.

Durante la entrevista, la expolítica del PP también defendió el bipartidismo como sistema para lograr la estabilidad política. “Es fundamental para avanzar, crear empleo, etc. Hemos tenido unos años muy malos que ha conducido a este maremágnum que tenemos en estos momentos”, añadió Villalobos, que señaló que la victoria de Joe Biden sobre Donald Trump ha servido para devolver la política seria a Estados Unidos.

“Espero, sinceramente lo digo, que el PSOE tenga la mayoría que tiene que tener y que el PP tenga la mayoría absoluta para no tener que comprometerse con lo que no quiere comprometerse. Volver al centroizquierda y centroderecha que integren todas las sensibilidades”, concluyó.