Cesan al director general de Emergencias de Murcia tras conocerse que fue al teatro en plena gota fría

El director general de Seguridad Ciudadana y Emergencias de Murcia, Pablo Ruiz Palacios, de Ciudadanos, ha sido cesado después de que él mismo reconociera esta mañana que estuvo en el teatro el pasado viernes por la noche, durante el peor episodio de gota fría vivido en las últimas décadas en la región, y en plena crecida del río Segura.

Según ha adelantado el diario La Verdad de Murcia, la crisis abierta por este escándalo se ha resuelto esta tarde, cuando la consejera de Administración Pública y Transparencia comunicó a Ruiz Palacios su destitución al frente del departamento. Anteriormente, él se había negado a dimitir, indica el medio.

“Me quedé dormido del cansancio que tenía y al terminar la función regresé a la sede del 112 con la consejera, que no sabía que había ido al teatro”, explicó el político.

La Verdad sostiene que el ya exdirector general no quería dejar su cargo porque tenía la conciencia “muy tranquila” y “la convicción” de que no ha hecho “nada malo”. “Me he limitado a trabajar hasta el límite de mis fuerzas desde el primer minuto”, ha añadido. Ahora se espera una rueda de prensa para explicar lo ocurrido.