Ya ha pasado más de un año desde el final de Juego de Tronos y la temporada final aún genera controversia entre los seguidores, que siguen divididos. Mientras que unos acabaron satisfechos, otros han llegado al punto de pedir la reescritura de la última temporada entera para solucionar tramas y dudas mal resueltas o sin resolver.

Muchos de los actores de la serie han rechazado públicamente esta petición, pero Charles Dance, quien encarnó al patriarca de los Lannister, ha admitido que él sí la suscribiría.

El actor nominado a los Bafta interpretó a Tywin Lannister hasta la muerte del personaje en el último capítulo de la cuarta temporada, en el que Tyrion Lannister (Peter Dinklage) lo asesinó con una ballesta.

En conversaciones con el medio PopCulture.com, Charles Dance reveló que siguió viendo la serie después de la muerte de su personaje y que el final le emocionó más bien poco.

“Bueno, si hubiera una petición para reescribir [la última temporada], yo la firmaría. Seguí viendo la serie después de que me mataran en el váter porque me parece una serie increíble. Me encantaba, había tramas que me enganchaban de verdad y quería saber qué iba a pasar con esos personajes”.

Y prosigue: “El final gustó a muchos y también decepcionó a muchos. Me temo que yo estoy en ese último grupo”.