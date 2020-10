'Chemsex': cuando el colocón es un problema

“D.G. se ha propuesto firmemente hacerlo sólo cada dos fines de semana. Sabe que se está pasando. Últimamente sale de casa el viernes y no llega hasta el domingo noche. Se levanta el lunes temprano y se arrastra hasta el trabajo. Son días de resaca, bajón y apatía. No se relaciona apenas con nadie. El miércoles comienza a sentirse persona y ya empieza a picar. Algún jueves se coloca un poco… sin pasarse. Trabaja el viernes. Hace semanas que no va al gimnasio, hace meses que no lee un libro. Se siente desconectado de familia y amigos. Lo único que le apetece es una ración más de chemsex”.