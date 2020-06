Imagen promocional de Chicas malas (Mean Girls).

Sin embargo, algo hizo pensar a quien locutaba que era el mejor momento para indicar que aquellas nadadoras, “rubias y operadas”, carecían de talento para realizar otros deportes que no fueran la natación. La locución se acompañó, entonces, de vídeos amateur de las jóvenes practicando fitness en un gimnasio, unos vídeos en los que aparecían ciertamente descoordinadas y que, en el contexto de un informativo (al contrario que en un perfil de IG o en los stories personales), se antojaban desacertados.

Aunque requiere de intencionalidad, hay circunstancias en las que su instalación social le da cierto crédito; de este modo, convertida ya en estereotipo, la maledicencia se incorpora a nuestro catálogo de certezas no probadas y permitidas.

Si hay algo sumamente abyecto en la maledicencia es su capacidad de arraigar en la sociedad. Los mensajes denigrantes calan, se asientan y, después, requieren de generaciones enteras para desaparecer. Con todo, por mucho tiempo que pase, algunos no terminan de abandonarnos, se instalan cómodamente en nuestra vida y resurgen de cuándo en cuándo. La maledicencia nunca muere.

Tampoco sé si los deportistas varones previos o posteriores estaban operados, o si estas nadadoras fueron intervenidas de amígdalas, vegetaciones o del bazo, aunque intuyo que se trataba de un comentario acerca de su estética, habida cuenta de que la descripción iba precedida por un “rubias” elocuente. Solo se remarcó este rasgo en ellas, quizá porque está tolerado en una sociedad que condena lo frívolo y que, al mismo tiempo, lo fomenta y lo exige. Qué paradoja.

Este comentario malicioso me recordó a uno de los guiones más aplaudidos de Tina Fey, Chicas malas (Mean Girls), dirigido por Mark Waters en 2004. Aunque nunca me gustó como película, la cinta sigue teniendo plena vigencia.

El contexto es un consabido instituto norteamericano, de esos repletos de chicos atléticos y chicas animadoras, cuyo sentido vital gira en torno a sentirse o no atractivas a los ojos de los primeros. Para eso existe una pugna a muerte entre la población femenina por sentirse deseadas y, lo que es más importante, “las reinas del baile”. Este concepto es importante, ya que reina, en su concepción monárquica primitiva, solo puede haber una; esto, a su vez, entronca con el título original del libro en el que se basa, Queen Bees and Wannabes escrito por Rosalind Wiseman.

La historia gira en torno a Cady (Lindsay Lohan), una adolescente que, recién llegada de África, debe socializarse en el engranaje del instituto estadounidense. Su némesis es Regina (Rachel McAdams), la chica más popular, toda ella rubia, impecable y triunfante con los chicos; junto a ella está su séquito conformado por Karen (Amanda Seyfried) y Gretchen (Lacey Chabert). Aunque Cady es inteligente y profunda, se siente seducida por el universo banal al que aboca una vida centrada en el físico, abandonando su grupo de desheredados y entregándose al maquillaje, a los tacones y a la la vie en rose.