Los chistes de tu cuñado ya los contaban los romanos

Si alguna vez has pensado que los chistes que hace tu cuñado están pasados de moda, estás en lo cierto. Literalmente tienen casi 2000 años. Los romanos ya contaban chistes malos similares que han perdurado hasta hoy en día, con el demérito de que para muchos ya no tienen gracia.

Tópicos y chistes hoy “políticamente incorrectos”

En el Philogelos encontramos chistes de muy variadas temáticas. Como los de scholastikos (algo así como intelectuales o pedantes) o sobre avaros, eunucos (hombre castrado), borrachos o médicos, y también algunos de humor negro, cómo no, donde las crucifixiones eran las protagonistas.

“Los romanos no tenían esos tabúes que tenemos hoy en día, estamos hablando de una sociedad muy clasista. Si me puedo reír del que es inferior, lo voy a hacer”, explica el arqueólogo.

No se libraban de otros chistes más rancios y machistas, que eran totalmente normales en la sociedad del siglo IV d.C. “Hay chistes de maridos que pegan a sus mujeres y mujeres que odian a sus maridos. Lo que no podemos hacer es compararnos a todas horas con una sociedad que tiene 2000 años y que, aunque tenemos bagaje cultural, no nos parecemos”, apunta Marqués.