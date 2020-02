Cinco señales de que eres un mártir del trabajo

Cuando crees que todo lo que te piden es un problema que debes resolver tú, no sabes ceder el control. Cuando diriges un equipo, esa mentalidad de querer controlar hasta el mínimo detalle es muy destructiva y te hace generalizar los errores: “Mi subordinado una vez entregó un informe incorrecto, será mejor que a partir de ahora los haga yo”, ejemplifica Wilding. “Solo porque alguien no haga algo bien la primera vez no significa que no sea capaz de hacerlo. Es más, a lo mejor significa que debes dar mejor las instrucciones, que debes ajustar tus expectativas o simplemente que tienes que darle más tiempo”.