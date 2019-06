Ciudadanos tilda de "documento político" el decálogo de los organizadores del Orgullo Gay en Madrid

No firmar el compromiso de @Cogam solo te impide ir en la pancarta de cabecera, no manifestarte.

Pero @CiudadanosCs no quiere integrarse en una manifestación reivindicativa: solo importa la foto que nos haga olvidar su sonrisa a cámara junto a la extrema derecha en Colón. https://t.co/QQy7niehoD