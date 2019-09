Ciudadanos, al borde del descalabro

Y más datos que hacen temblar a los naranjas: sus votantes, en la encuesta del CIS, son los que más se plantean abstenerse (el 9,5%) o cambiar el voto por uno en blanco (el 2,6%). Y de los que dicen que votaron a Cs y ahora no lo harían confiesan principalmente que sus sufragios irían a socialistas (5%) y populares (5,9%).

Desde luego Rivera no debe estar muy contento con las últimas encuestas y con lo que viene. Las que se han ido publicando en las últimas semanas no sirve ya porque no reflejaban la llegada del nuevo partido de Errejón, pero sí evidenciaban la tendencia a la baja de Ciudadanos, con un bloque en la derecha sin sumar frente a la izquierda pero con un PP recuperando bastantes diputados.