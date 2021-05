El plan de Ciudadanos para sobrevivir

“Estamos atravesando el desierto, es una noche oscura”. Esta es la sensación de un dirigente de Ciudadanos durante estos días en los que el partido intenta evitar los titulares que digan “crónica de una muerte anunciada”. Sangría de bajas, un PP al alza, un panorama en el que el centro no se atisba. La dirección de Ciudadanos sabe que están en coma, pero cree que todavía hay tiempo para sobrevivir.

Los de Inés Arrimadas, según confiesan fuentes de la dirección, están planificando estos días un momento clave del partido: la gran convención que se organizará en julio. Esperan llegar a ese evento sin las continuas malas noticias de marchas de cuadros y con la idea de poder impulsar el proyecto para las próximas generales. Hay espacio electoral, sostienen, para continuar.

“Hay que distinguir bajas y bajas”, explican desde la dirección. No es lo mismo la marcha de Ignacio Aguado o de César Zafra durante esta semana que la de Toni Cantó antes del 4-M. Unos han sido “leales” y otros no, subrayan desde el núcleo duro de Arrimadas. Ahora mismo están sufriendo, reconocen, una OPA hostil desde el Partido Popular. Pero esperan que esos titulares queden “diluidos” de aquí a esa convención. “Da mucho coraje que cobren protagonismo cuatro concejales, mientras hay cientos en ayuntamientos que no cobran ni un duro, pero eso no es noticia”, señala un miembro de la dirección.

Desde el entorno de Arrimadas recuerdan que esta situación no ha empezado ahora, sino que el partido ya estaba tocado desde la “debacle” de Albert Rivera en la repetición electoral de noviembre de 2019, que “hundió a la marca y al líder”. Entonces, la nueva presidenta diseñó un plan para reactivarlo, pero le fue imposible, comentan los suyos, por la llegada de la pandemia, que lo trastocó todo. Intentó coger vuelo luego con la fallida moción de Murcia: es “incuestionable”, dicen desde la dirección, que se equivocaron con ese movimiento.