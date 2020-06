Esta es la clave para alcanzar el orgasmo femenino, según los expertos

Incluso las palabras utilizadas para describir un orgasmo influyen en las probabilidades de que las mujeres lleguen al clímax. “Yo prefiero pensar en los orgasmos como una experiencia y no como un objetivo”, señala la sexóloga Gigi Engle, autora de All The F*cking Mistakes: A Guide To Sex, Love And Life. “El motivo es la presión. Las mujeres ya afrontan bastante a lo largo del día, de modo que es fundamental que no se extienda también al sexo si quiere disfrutar de experiencias más satisfactorias”.

A algunas mujeres les da vergüenza no llegar al orgasmo tan a menudo como les gustaría o no llegar nunca, lo que se conoce como trastorno orgásmico femenino o anorgasmia, pero en realidad es una experiencia muy común.