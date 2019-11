5 razones por las que deberías prestar atención a lo que pase en la Cumbre del Clima en Madrid

EEUU, Hungría, República Checa o Polonia son algunos de los Estados que cuentan con líderes escépticos que se esfuerzan en negar la evidencia. Desde un “no me lo creo”, hasta “una farsa”. Las excusas para no asumir la realidad que se viene no cesan.

Frente a ellos y frente a todos los demás líderes pasivos y carentes de voluntad política, una juventud concienciada y precoz ha dado una lección manifestándose este año para mostrar al mundo que el tema es serio y la necesidad de atajarlo, urgente.

Huelgas, marchas y acampadas han intentado hacer visible en miles de países que no hay un planeta B y que el futuro, está en nuestras manos.