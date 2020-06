La Guardia Civil deja de buscar al supuesto cocodrilo de Valladolid al no hallar evidencias de su presencia

Europa Press News via Getty Images

La Guardia Civil de Valladolid ha dado por finalizado este jueves el operativo de búsqueda del supuesto cocodrilo que había sido avistado en el término municipal de Simancas (Valadolid), en la confluencia de los ríos Duero y Pisuerga, al no haber hallado indicios o evidencias de su presencia.



Después de seis días de trabajos, el operativo, que ha implicado a agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), del Grupo Especializado en Actividades Subacuáticas (GEAS) y a expertos biólogos de la asociación Chelonia, se ha dado por concluido al no haberse detectado evidencias del reptil, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.



La Guardia Civil tuvo conocimiento de los hechos a través de la Policía Local de Simancas el pasado sábado 6 de junio, cuando informó de que unos jóvenes de la localidad habían avistado la tarde anterior en un tramo en la confluencia de los ríos Duero y Pisuerga un animal dentro del río cruzando de orilla a orilla, el cual no identificaban pero que parecía una especie de cocodrilo.