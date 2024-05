Los pactos tras el 12M protagonizan un segundo debate de tono más bronco

Los pactos para configurar una mayoría parlamentaria en Cataluña tras los comicios del 12 de mayo han centrado el debate electoral de esta noche en La Sexta, en el que los reproches entre candidatos han dado lugar a un tono más bronco que en el debate organizado la semana pasada por RTVE.

La sequía, la educación, la vivienda, el modelo de financiación o un eventual referéndum de independencia son algunos de los ámbitos que se han abordado en un debate al que han acudido Salvador Illa, candidato del PSC; para ERC ha acudido el actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. Respecto a Junts, la tercera fuerza, no ha estado en el plató su candidato, Carles Puigdemont, que ha presentado a Josep Rull como su portavoz.

Finalmente, para Comuns-Sumar, Ciudadanos y PP, han ido sus candidatos, Jéssica Albiach, Carlos Carrizosa y Alejandro Fernández, respectivamente. También ha acudido por Vox Ignacio Garriga, mientras que la CUP ha quedado representada por Laure Vega.

Illa, otra vez, en el centro de la diana

El presidenciable socialista, Salvador Illa, probable vencedor de las elecciones según las encuestas, ha sido la principal diana del resto. Tras no cerrar hace unos días la puerta a un entendimiento con JxCat y aseverar luego que con los postconvergentes no habría pacto porque su candidato, Carles Puigdemont, "es bloqueo y es década perdida", no se ha mojado en esta ocasión sobre esta cuestión.

"Vamos a dejar que hablen los catalanes en primer lugar y luego hablaremos entre todos", ha indicado Illa, que sí ha rechazado cualquier alianza con las formaciones de extrema derecha Vox o Aliança Catalana y ha explicado que se presentará a la investidura para encabezar el próximo ejecutivo.

El presidente catalán y candidato de ERC a la reelección, Pere Aragonès, que ha evitado señalar con quién prefiere pactar, ha lamentado precisamente que Illa dé por hechos los resultados electorales. "Vigile, no se le vaya a quedar cara de (Alberto Núñez) Feijóo", le ha dicho el republicano, al recordar que el líder popular también se presentó a la investidura tras ser el más votado en las elecciones generales del 23 de julio, fracasando en el intento.

El popular Alejandro Fernández, que ha censurado que Illa haya descartado "categóricamente" pactar con su partido y que "sus socios preferentes son los separatistas", le ha pedido "humildad" y ha asegurado que "no le dice la verdad ni al médico", lo que ha provocado un rifirrafe entre ambos.

El candidato del PP también ha arremetido contra Junts, representado en el debate por Josep Rull, ya que Puigdemont hace campaña desde el sur de Francia: les ha acusado de querer "volver al 2017" y haber comprado la "agenda antisistema de la CUP".

Como réplica, Rull le ha citado la "guerra sucia" del Gobierno de Mariano Rajoy y ha dicho que el PP no duda en "usar todos los medios a su alcance para abatir a sus adversarios".

Aragonès y Rull también han protagonizado un tira y afloja acerca de la "unidad" independentista: el primero ha lamentado que Junts abandonara el Govern, mientras el segundo ha dicho que lo hicieron porque ERC rompió de forma "unilateral" el pacto alcanzado entre ambos.

La candidata de Comuns Sumar, Jéssica Albiach, ha instado a Illa a "clarificar" si el PSC pactará con Junts -lo que sería "la coalición del asfalto"- y ha subrayado que "el único voto seguro" para un gobierno de izquierdas es el de los comunes.

El candidato de Vox, Ignacio Garriga, ha asegurado que el PSC es "un partido separatista más", mientras que Carlos Carrizosa ha reivindicado a Ciutadans como el único partido constitucionalista que no obedece a "jefes" instalados en Madrid. Por parte de la CUP, Laure Vega ha dicho que mientras no se alcance la independencia debe evitarse que Cataluña "se vacíe de soberanía".

Financiación: entre un nuevo modelo y la fiscalidad

Aragonès ha reivindicado su propuesta de "financiación singular" (que pasa porque la Generalitat recaude y gestione todos los impuestos), con Rull también denunciando el "déficit fiscal".

Illa ha abogado por desplegar el Consorcio Tributario entre la Generalitat y el Estado contemplado en el Estatut.

En fiscalidad, Rull ha apostado por una "moderación" fiscal y ha pedido no añadir nuevos impuestos, al tiempo que Fernández, Carrizosa y Garriga han denunciado que los catalanes sufren un "infierno fiscal", lo que ha sido rechazado de plano por Albiach y Vega.

La independencia ya no centra el debate

En el último bloque, dedicado al proceso independentista, ERC y Junts han dejado de lado sus diferencias y han apostado por un referéndum, que apoyan los comunes y la CUP, una posibilidad que Illa ha tachado de "divisiva" ante las críticas de Fernández, Carrizosa y Garriga, que le han recordado su rechazo inicial a la amnistía, que ahora sí defiende.

También se han tratado cuestiones como la gestión de la sequía o la educación, principalmente la inmersión lingüística y los resultados del Informe Pisa.

Han tenido un lugar destacado medidas sobre vivienda, como la regulación de alquileres ya en vigor y la restricción a alquileres de temporada por la que abogan ERC, comunes y la CUP.

Los problemas en Rodalies han enfrentado a los independentistas con Illa, ya que Renfe es una empresa estatal y su mala gestión la atribuyen a los socialistas.