Colau aceptaría ser investida en Barcelona con los votos del PSC y Manuel Valls

A Barcelona en Comú les decisions més importants les prenem entre tots i totes. Si ja t'has inscrit, vota a la consulta per decidir el futur govern de la ciutat. Participa-hi avui i demà fins a les 17h #DecidimEnComú https://t.co/inPNGAYeoB pic.twitter.com/Cuj1wpsNgK

Sobre los votos de Manuel Valls, Colau ha reconocido que es algo que no les “gusta” pero que son votos “regalados”. “Nos ha hecho dudar”, ha reconocido la regidora en funciones, quien ha explicado que su formación ha concluido que no deben renunciar a gobernar por unos votos que no han buscado.

Horas antes de este anuncio, Maragall había pedido a Colau que retirase su candidatura y volviera a negociar con ERC.

“Nosotros seguimos dispuestos a volver a la mesa, a hablar de ciudad, a ser coherentes con los resultados y honrar la decisión democrática de los ciudadanos de Barcelona”, ha afirmado Maragall, que ha dicho que quien está con “actitud” de romper las conversaciones para una acuerdo es Barcelona en Comú.