Cómo cambiar tu hipoteca de variable a fija sin que el banco te cobre comisión

La Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario , señala que “transcurridos los 3 primeros años de vigencia del contrato de préstamo, el prestamista no podrá exigir compensación o comisión alguna en caso de novación del tipo de interés aplicable o de subrogación de acreedor en los que se pacte la aplicación, en adelante y para el resto de la vida del préstamo, de un tipo de interés fijo”. Ello significa que, si la hipoteca ha sido contratada hace más de tres años, el banco no podrá exigir ningún tipo de comisión.

¿Y si la hipoteca tiene menos de tres años?

Otros gastos al cambiar la hipoteca

No obstante, no tener que pagar comisión no siempre es sinónimo de que la modificación del tipo de hipoteca sea gratuita. La novación suele implicar hacer frente a otro gasto que se debe tener en cuenta a la hora de decidir si cambiar o no la hipoteca.