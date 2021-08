Cómo decirle a tus familiares y amigos que aún no te atreves a hacer vida normal

Para la analista Lavinia D’Sousa, de 34 años, que antes de la pandemia tenía una vida social muy ajetreada, el mundo exterior ya no le interesa tanto. “Me van a poner la segunda dosis pronto y todavía no me siento cómoda socializando”, explica. “Y lo dice una persona supersocial a la que le encanta salir de fiesta y conocer gente. Ahora mismo no me merece la pena; he visto los efectos de la variante Delta en mi círculo más cercano”.