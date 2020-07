Como el fuego de mi hogar

En contra de lo que hace creer la letra, Eres tú, la canción que Mocedades defendió en Eurovisión, no nació una mañana de verano. En realidad surgió de la suma dos temas que estaba componiendo en ese momento su autor, Juan Carlos Calderón. De uno, recuerda su hija Teresa, tomó el estribillo y de otro el resto de las estrofas.

Al músico le gustaba componer después de levantarse de la siesta. “Para trabajar era un poco caótico y muy nocturno -explica-. Se despertaba tarde y lo iba haciendo todo de una forma muy lenta. Hasta después de la siesta no empezaba a ser persona. Entonces pensaba en la música. Trabajaba como un animal, no paraba. En la casa que vivíamos, cerca de Arturo Soria, su estudio estaba cerrado. Mi madre nos enseñó a mi hermano y a mí a estar muy callados, a hablar muy bajo, porque ‘papá estaba trabajando’. Por allí desfilaba todo el mundo, yo he visto a Massiel, a Raphael, me ponía a jugar con los Mocedades. Trabajaba muchísimo pero le costaba organizarse”.

Diez años antes de escribir Eres tú, Juan Carlos Calderón había llegado a Madrid desde Santander, donde había empezado a estudiar música de niño. “Su dos abuelas tocaban el piano. Una de ellas se dio cuenta de que tenía un talento natural y, aunque era una época muy mala, estudió por libre en el conservatorio. Desde muy joven tocaba en fiestas. Luego descubrió el jazz. Sus hermanos mayores, le traían de Italia y de Reino Unido discos de jazz. Se quedaba fascinado escuchándolos. Su hermano Ramón montó un club de jazz en Santander, el Drink Club, que fue muy famoso en su época. Allí empezó a tocar con regularidad mientras estudiaba medicina y derecho. Hasta que se dio cuenta de que su vida tenía que ir por ese camino. Su vida era la música, no me lo puedo imaginar como abogado”.

El primer arreglo se lo encargó el Dúo Dinámico. Enseguida, llegaron otros artistas, como Luis Eduardo Aute en Don Ramón, Massiel, para quien arregló y produjo Rosas en el mar, o Mari Trini, que le grabó uno de sus temas más hermosos, Algo así. Hispavox publica en 1968 Bloque 6, con la participación de músicos de la talla de Pedro Iturralde y por elque recibió el premio al mejor disco de jazz en EEUU.