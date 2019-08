Así ha logrado Filmin aguantar el pulso a Netflix, HBO y Amazon Prime Video

2019 es el mejor año de la historia de Filmin. La plataforma de streaming española nació en 2006 y, 13 años años después, factura más que nunca. Aún le queda un margen importante de crecimiento, pero lo cierto es que muchos están empezando a descubrirla ahora, reconoce Jaume Ripoll, su director editorial y cofundador.

La burbuja de contenido existente no para de crecer, hasta el punto de que cuesta decidir qué seleccionar cuando se quiere ver una película o una serie. Sin embargo, todas las plataformas tienen claro que el modelo de la suscripción es el que va a perdurar y lo que estudian es el margen que esa cuantía les deja para producir contenido propio. La producción está viviendo una edad de oro que se ve en pantalla. Eso sí... ¿cuántas suscripciones será capaz de pagar un espectador?

Las claves

Filmin es infinitamente más pequeña que Netflix, HBO o Amazon Prime Video. Lo que estas se pueden gastar en una sola campaña es lo que la plataforma española tiene de presupuesto para todo un año. De hecho, cuando aterrizaron en Europa se plantearon seriamente cuál sería su escenario, explica Ripoll. Sin embargo, ha sobrevivido, se ha mantenido firme y ha logrado crecer. Así lo han conseguido, según el director editorial:

La singularidad del catálogo. Filmin no ofrece lo mismo que el resto, sino que es complementaria a todas las plataformas. No lucha por tener Dunkerque o Blade runner, que ya están en las demás. El 95% del contenido de Filmin (que consta de más de 10.000 películas y series) está solo en Filmin. Eso no quiere decir que solo tengan cine independiente, aunque la mayoría de sus contenidos lo sean. Están abiertos a todos los públicos.

El arraigo con la actualidad. Se pueden ver películas que dialogan con el presente, abordando temas de política o las elecciones, como En la sombra, o con los fenómenos musicales, como Ecos y reflejos de Rosalía.