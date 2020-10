Cómo funciona Pluto TV y qué contenidos ofrece la plataforma gratuita

Pluto TV ya está disponible en España. La nueva plataforma de streaming ha llegado haciendo ruido por ser diferente al resto. La particularidad de ésta frente a la competencia —Netflix, HBO o Amazon Prime Video— es que no tiene cuota de suscripción. Pluto TV es la primera del mercado español totalmente gratuita y los usuarios no necesitan registrarse. Así pues, su rentabilidad se reduce a los ingresos por publicidad.

Cómo acceder a Pluto TV

Qué se emite

Películas, series y programas de televisión. Destacan Taken, Andrómeda, Los asesinatos de Midsomer, Freaks and Geeks o The Hour. Además, hay tres series clásicas españolas con un canal temático propio 24 horas: Vaya semanita —el programa de sketches de ETB—, Curro Jiménez y Ana y los 7. Todo ello para hacerse un maratón en el que se puede elegir el capítulo.