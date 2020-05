Las mascarillas deben guardarse en bolsas transpirables si van a reutilizarse

NurPhoto via Getty Images Viandantes en Barcelona el 18 de mayo de 2020 (Joan Valls/Urbanandsport /NurPhoto via Getty Images)

Advierten de que no es recomendable llevar puesta una mascarilla de manera continuada más de seis horas seguidas porque la humedad que pueden captar hace que pierda eficacia.



Al quitarla, si no se ha cumplido este tiempo, es importante no guardarla en el bolso o en un bolsillo porque la mascarilla es un vehículo de transmisión, de contaminación.



Por eso, recomiendan llevarla en una bolsa transpirable, como un sobre de papel, sabiendo que la parte limpia es la interna, la que llevamos pegada a la cara, y la parte sucia es la parte externa, que no debemos tocar.



La mascarilla debe cubrir la boca, la nariz y la barbilla y todo lo que no sea llevarla así —como ponerla por debajo de la nariz, en la barbilla o en la frente— es un mal uso de este elemento de protección. Además, es muy importante saber que no debemos quitarnos la mascarilla para hablar, toser o estornudar.