Cómo ha cambiado la vida de Paloma Cuevas desde su separación de Enrique Ponce

A post shared by Paloma🕊 (@palomacuevasofficial) on Jun 16, 2020 at 12:59am PDT

View this post on Instagram

Al contrario que Paloma Cuevas, Ana Soria sí se ha pronunciado en varias ocasiones desde el principio de su salto al papel couché. “Yo no he roto ningún matrimonio. Si el amor se acaba no puedes hacer nada. Cuando Enrique y yo nos conocimos él ya estaba separado de su mujer. Nosotros llevamos juntos unos ocho meses... y su matrimonio llevaba roto desde hace dos años”. Ocho meses que no cuadran con los cinco de los que hablaba Ponce en Viva la vida.