Cómo hemos cambiado: lo que separa a la generación 15-M de la actual

Crisis, desigualdad, problemas de vivienda, desempleo juvenil, precariedad, incertidumbre, descrédito de las instituciones. ¿Hablamos de 2011 o de 2021? Estos son algunos de los factores que generaron el malestar social que acabó desembocando en la manifestación del 15 de mayo de 2011 y dio origen al 15-M, pero muchas personas conjugan todavía en presente estos conceptos.

Es inevitable establecer paralelismos entre la juventud precaria de hace una década y la actual, y sin embargo en este tiempo han cambiado varios aspectos de la sociedad. Hablamos con un historiador, una demógrafa, un sociólogo y un investigador del 15-M para entender qué hizo exactamente que surgiera el movimiento de los indignados, en qué se diferencia la sociedad de entonces de la de ahora y por qué sería (o no) posible un nuevo 15-M. Una pista: la extrema derecha y su dominio del discurso del odio en redes sociales pueden estar detrás de esto.

Una crisis de expectativas en los hijos de clase media

Para Luis Enrique Otero, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense, la desigualdad está en el centro y el origen de la protesta social que explotó en 2011, y no porque antes de esa fecha no hubiera inequidad, sino porque con la crisis de 2008 este problema “estalló con toda su virulencia” y se puso en la agenda pública, en los medios de comunicación. “El 15-M no fue sino una expresión del rechazo a un mundo en el que la desigualdad había ido creciendo desde los años 80, pero no se había visibilizado hasta el estallido de 2008”, explica.

Esta crisis ataca principalmente a las clases medias de los países de capitalismo desarrollado, como España, y genera “un cambio radical” en sus expectativas, señala Otero. “Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, hay una convicción generalizada de que el futuro siempre va a ir a mejor, de que tú vives mejor que tus padres y tus hijos van a vivir mejor que tú, y que eso va a ser un proceso de desarrollo indefinido”, abunda el historiador.