Cómo saber si tu disfraz es sexista o machista

Infancia sexualizada y diferenciada . En los últimos años han proliferado los disfraces para niñas que se anuncian con menores maquilladas, tacones y poses seductoras . Este tipo de atuendos les transmite que no serán valoradas por su profesión sino por su capacidad de seducción. También hay que tener cuidado con el exceso de disfraces violentos y competitivos para niños: súper héroes, guerreros, jefes y todos los que lleven armas. A través de algo tan inocente como el juego se les impone tener que ser siempre los primeros, justificando la violencia física para llegar a serlo.

Profesiones femeninas “sexys”. Enfermera sexy. Pirata Sexy. Policía sexy. ¿Por qué los disfraces sexualizan las profesiones femeninas? El ámbito laboral ha sido siempre un terreno masculino. Por mucho que vayamos de modernos nuestra cultura arrastra siglos de perspectiva machista que sitúa a las mujeres exclusivamente en el ámbito doméstico y reproductivo. Sexualizarlas en el ámbito laboral es una forma de devaluarlas y restarles credibilidad. La empresa Carrefour ha tenido que retirar recientemente algunos de estos disfraces por las quejas de sus clientes. El premio a la falta de ética y sensibilidad se lo lleva la empresa Party.es por su disfraz de “Puta sexy”, que no sólo normaliza el sufrimiento y la esclavitud de las mujeres en todo el mundo sino que se permite el lujo de sexualizar un problema de escala mundial.

Profesiones exclusivas para mujeres y hombres. Si el disfraz que has elegido no tiene la versión del otro sexo, probablemente represente una actividad sexista. Por ejemplo, no existe el disfraz de “criado”, ni el disfraz de “forzuda”, de “bailarín de ballet” o el de “minera”. Que existan versiones del mismo disfraz para hombres y mujeres ayudará a normalizar que esa profesión la pueda desarrollar cualquier persona sin ser cuestionada por ello. Realizar la versión sexy de esa profesión, como en el caso de la “Minera sexy”, tampoco es la solución.