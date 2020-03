Cómo se las apañan para volver a casa los españoles atrapados por el coronavirus

Daniel Ruiz es arquitecto, nació en Madrid, tiene 33 años y vive en Malta. Tiene un billete comprado viajar a España el próximo 28 de marzo para ver a su familia. Un vuelo de Ryanair que no podrá coger, ya que las autoridades maltesas han prohibido los viajes con España. La compañía todavía no ha cancelado el vuelo, ni le ha devuelto el importe.

Los viajes entre Malta y España, así como con Suiza, Alemania y Francia están prohibidos desde la medianoche del miércoles, según recoge el periódico Times of Malta . Una prohibición que ya existía para los trayectos desde Italia. Las autoridades recomiendan a los turistas de estos países quedarse en sus hoteles en cuarentena durante 14 días. En caso de incumplimiento, se enfrentan a una multa de 1.000 euros.

La misma restricción aplicó el Gobierno español con Italia. Desde las doce de la noche del 11 de marzo no despega ningún vuelo desde el país hacia España, por eso muchos españoles se han quedado atrapados en varias ciudades y se están agolpando a las puertas del Consulado de España en Roma en busca de una solución.

Italia y Malta no son los únicos países con restricciones. El presidente estadounidense, Donald Trump , anunció este jueves de madrugada que Estados Unidos suspende todos los viajes procedentes de Europa por un período de 30 días a partir del viernes 13 de marzo durante la medianoche, aunque esta medida no afectará a Reino Unido. Una restricción que afecta a más de 1.600 vuelos entre España y el país y que deja en tierra a muchos más españoles.

Al igual que Daniel, Mónica Barreiro también reside en Malta desde mayo de 2019, aunque a ella la restricción le ha pillado en Madrid. Tenía un billete de vuelta a la isla para este jueves, que no ha podido coger. “He cambiado el vuelo para mañana pero ahora me dice mi jefe que han restringido a los españoles la entrada en la isla”, cuenta.

Tras ponerse en contacto con el teléfono de información consular, Mónica cree que podrá viajar a Malta haciendo escala en otro país. Por si fuera necesario, se ha provisto de un certificado médico que certifica que no tiene síntomas de coronavirus.

Precisamente esta fue la solución que sugirió el Consulado de España en Nápoles a una viajera española a través de la red social Twitter. “Si no saliera tu vuelo, tienen opción de sacar un billete con escala en otro país, ya que solo se han suspendido las conexiones directas”, publicó el martes. Un mensaje que, posteriormente, borró.

Alberto y su esposa habían ido a visitar a Malta a ver a su hija, que vive allí. Este jueves se dirigieron al único aeropuerto del país para volver a casa, pero no han podido regresar en el vuelo previsto. “Teníamos un vuelo a Madrid para hoy [jueves] las 13:15 horas con la compañía Ryanair. Ese vuelo ha sido cancelado por las órdenes del Gobierno de Malta. La compañía nos ha ofrecido la posibilidad de cambiar el billete para volar a Oporto y luego allí alquilar un coche o ir en tren a Madrid. Después, habría que reclamar esos gastos, aunque no nos han asegurado que podamos recuperarlos”, cuenta.

En el caso de que no puedan coger ese vuelo, la Embajada prepara una repatriación. “La Embajada española en Valeta nos ha facilitado una dirección de correo para organizar un vuelo de repatriación, si no podemos volar a Oporto. Este vuelo no es seguro, ya que depende que haya suficientes plazas una vez que entren todas las personas que tenían el billete, aunque ellos esperaban que hubiera muchas cancelaciones”, explica.