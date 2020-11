Cómo se transmite el coronavirus por el aire y qué puedes hacer para protegerte

PONOMARIOVA_MARIA VIA GETTY IMAGES

PONOMARIOVA_MARIA VIA GETTY IMAGES

¿Se transmite el coronavirus por el aire?

A día de hoy, todavía no se ha confirmado de forma oficial que el coronavirus se transmita de forma aérea. Sin embargo, el consenso es cada vez mayor. En julio, 239 científicos firmaron una carta abierta dirigida a la Organización Mundial de la Salud (OMS) para advertir de los peligros de subestimar la capacidad de transmisión aérea del coronavirus.

La OMS, que admite que el coronavirus se transmite por vía aérea en determinados procedimientos médicos , como una intubación a un paciente de covid-19, todavía no se atreve a asegurar si esa transmisión aérea se produce en otros lugares, como espacios cerrados con mala ventilación, pero es consciente de que es una posibilidad que “no se puede descartar”.

“La OMS admite que el coronavirus se transmite por vía aérea en determinados procedimientos médicos, pero no se atreve a asegurar si esa transmisión se produce en espacios cerrados con mala ventilación”

La OMS, que admite que el coronavirus se transmite por vía aérea en determinados procedimientos médicos , como una intubación a un paciente de covid-19, todavía no se atreve a asegurar si esa transmisión aérea se produce en otros lugares, como espacios cerrados con mala ventilación, pero es consciente de que es una posibilidad que “no se puede descartar”.