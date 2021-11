Competencia investiga a las comercializadoras que no emiten factura desde junio

OSCAR DEL POZO via Getty Images

OSCAR DEL POZO via Getty Images Red eléctrica.

La Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC) ha iniciado una investigación a las distribuidoras y comercializadoras de la red eléctrica por no emitir facturas desde junio.

Según ha publicado El País, las eléctricas han justificado caos en el nuevo sistema de facturación aprobado por el ente regulador y el Gobierno. Ante esta situación, desde la dirección de Energía de la entidad supervisora se ha confirmado la línea de investigación de la mano de consejerías de Consumo de las comunidades autónomas y el propio ministerio de Consumo porque ellas saben cuáles son las distribuidoras que no están facturando.

Por el momento, la investigación se encuentra en la fase de recopilación de información y buscando soluciones desde sus competencias. Una vez terminada, decidirá si la situación amerita abrir una investigación en el más sentido estricto.

Mientras tanto, el Gobierno continúa su proceso de consulta pública abierta y en plena campaña de búsqueda de consensos con todas las partes para llevar a cabo la reforma anunciada para frenar la escalada en los precios de la factura de la luz.

Una reforma sin consenso

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que será “difícil” sacar adelante la reforma de la tarifa regulada (PVPC) de la luz en la que trabaja el Gobierno mientras no haya “consenso” por parte de las distintas partes implicadas.

En declaraciones a la prensa en la COP26 de Glasgow, subrayó que el compromiso del Gobierno en esta materia “es buscar el máximo compromiso, y no hay fechas si no hay consenso”. “Me parece que como aparentemente está resultando difícil que haya un espacio común, no veo fácil que haya consenso en esta cuestión”, indicó.

El gabinete dirigido por Teresa Ribera estudiaba una reforma para sacar del mercado mayorista eléctrico (‘pool’) toda la generación de renovables, biomasa y cogeneración con retribución específica, lo que es conocido como régimen especial o Recore, para vincularla a los consumidores domésticos acogidos a la tarifa regulada o PVPC y a la industria española.

En este sentido, la ministra reconoció que la propuesta se ha encontrado con “la oposición” por parte de “algunas empresas” en las conversaciones mantenidas, así como de “algunos comercializadores, que prefieren que no se cambie nada”.