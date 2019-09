Con la soja al cuello

CARL DE SOUZA via Getty Images

Un granjero brasileño camina por una zona de la Amazonía devastada por el fuego.

Este ha sido, sin duda, el verano del fuego. En realidad, todos lo son, pero pareciera que nunca le habíamos dado importancia a los miles de hectáreas quemadas que, antaño, pasaban a ser pesadilla de labriegos, pastores, madereros ...

Total, si el miserable árbol que, para no dejar mal a Casona,sobrevive de pie en el alcorque de la acera, resistiendo como puede la contaminación, las meadas de los perros y las decisiones del alcalde, luce tan fresco y tan molesto a la hora de soltar polen…

Recuerden a quien taló el frondoso y centenario abeto que presidía su jardín, y que, al ser interpelado por los municipales, soltó este hachazo:

-¡Bah! Daba sombra y estaba infestado de ruiseñores…

Pero en este agosto inmisericorde, en el que ni siquiera cedió el calor cuando las granizadas intentaron ahogarnos (claro que, comparado con las Bahamas, lo nuestro fue un buchito), nos tropezamos con tres palabras que nos hicieron temblar como si Hacienda nos hubiera quitado los calzones: la Amazonía arde.

La selva, convertida en un infierno digno de la cámara de Sebastiao Salgado.

No sólo la jungla brasileña; también Siberia (y yo que suponía que allí sólo ardía el vodka en las gargantas) se ha roto en humo y en brasas estériles. África, Malasia, las ya clásicas fumarolas de California (coherentes con un presidente que echa chispas), y, especialmente dramático, el que ha arrasado Gran Canaria (¿a qué sabe el gofio ahumado amasado con lágrimas?).

Más allá del drama humano de quienes lo pierden todo y de aquellos que se juegan la vida para contener la hecatombe, y por más desolador que resulte un paisaje quemado, quizás podamos tranquilizarnos pensando que la naturaleza ha aprendido a reencontrarse consigo misma cuando las llamas se extinguen y vuelve la lluvia, y el otoño y la vida continúan.

La cuestión es si nosotros tenemos sitio en la nueva población de las tierras abrasadas.

No pude reprimir las lágrimas, en Galicia, hace unos años, cuando desde la autopista pude contemplar, en medio de un mar de cenizas, las cornamentas chamuscadas de ciervos y corzos que no huyeron a tiempo. Y poco me consoló pensar que los entrometidos eucaliptos, más cantosos en el paisaje de Cunqueiro que una parabólica en la muralla de Lugo, cederían su sitio usurpado a la vegetación autóctona.