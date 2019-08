Pepa Flores hace tiempo que dejó de ser Marisol para el gran público. Fue en 1984 cuando la actriz malagueña se apartó de los escenarios para instalarse en su ciudad natal lejos de los focos y de una infancia y adolescencia de abusos.

Poco ha aparecido y poco ha hablado en estos 35 años. Ni siquiera acudió a recoger el título de Hija Predilecta de Málaga que recibió en 2015 ni la Medalla de Honor del Círculo de Escritores Cinematográficos que se le concedió a principios de 2016.

Este silencio lo ha roto este miércoles con motivo de la emisión del especial La saga de Pepa Flores en el programa Lazos de sangre de TVE. Aunque esta vez tampoco ha hablado, lo ha hecho a través de su hermana Vicky. La pequeña de las Flores ha sido una de las entrevistadas en el reportaje, donde ha compartido un mensaje de Marisol.

“Hay una cosa importantísima que mi hermana siempre ha querido decir pero nunca ha tenido ocasión. Hay una leyenda que dice que Pepa Flores mató a Marisol. Y ella es la que más ha cuidado la imagen de Marisol.

Pepa Flores está muy agradecida a Marisol y además la respeta más que nadie. Ella me ha encargado que diga, para que todo el mundo lo sepa, que no, que no ha matado a ninguna Marisol y que Marisol sigue viviendo en ella”.