Seis consejos de experto para conseguir buen aceite de oliva virgen extra por menos de 7 euros

SOPA Images via Getty Images Lineal de aceite de oliva virgen en supermercado.

Elegir un buen aceite de oliva virgen extra en el supermercado no es tarea fácil. Decenas de botellas se acumulan en los estantes bajo cantidad de etiquetas, denominaciones de origen, sellos de calidad, reclamos como “primera cosecha”, “primera extracción en frío” o variedades como picual, arbequina o cornicabra.

Para aclararlo y elegir un buen aceite bien sea para disfrutar en casa o regalar en Navidad, Juan Peñamil, editor de la Guía Evooleum, referente internacional de aceite de oliva virgen extra, recalca hacer una primera diferenciación entre los AOVE y el resto de aceites de oliva.

“La recomendación a los consumidores es que consuman, tanto por gastronomía como por salud, aceite de oliva virgen extra”, explica Peñamil, quien recuerda que “el único zumo de una fruta, es decir, de la aceituna es el aceite de oliva virgen extra”. “El que ponen ‘suave’ o ‘intenso’ es un aceite de oliva refinado, es decir, que no era apto para el consumo, porque tenía más de 1 grado, lo que se llamaba lampante y lo llevan a una refinaría y le añaden un poquito de virgen y ese es el aceite”, añade.

El experto recuerda que no hay tanta diferencia a nivel de precio entre un aceite de oliva y un AOVE y se queja de que se ha centrado la inflación en este producto. Defiende además que se pueden conseguir buenos aceites por menos de seis o siete euros.

No hay que gastarse muchísimo dinero en un buen aceite

A pesar de que los aceites han sido de los más afectados por la subida del IPC y por la guerra de Ucrania, Peñamil recuerda que sigue siendo una inversión económica en un buen producto y que se pueden encontrar por cinco o seis euros.

“Un aceite de oliva, un virgen extra, con un 10% de inflación, te vas a Carrefour, Alcampo o a El Corte Inglés, y un virgen extra de medio litro envasado en vidrio te cuesta cinco euros y pico. ¿Cuánto te dura una botella de aceite de oliva virgen extra? Es lo que te cuestan dos cañas y te las bebes en 10 minutos”, recalca.

No temer a las botellas de plástico

A pesar de que recuerda que un buen aceite de oliva virgen extra envasado en cristal no es tan caro como se suele pensar, no ve ninguna falla en la calidad en los que se venden en formatos más grandes o plástico.

“No es importante que esté envasado en cristal. El AOVE es un producto que tiene una fecha de consumo preferente de los dos años siguientes al envasado. No es significativo el tipo de envase PEP, que es el plástico alimentario o un formato fantástico que cada vez se usa más que es el bag in box y que es fantástico para cocinar y guarda absolutamente todas las propiedades”, explica.

“No es significativo tampoco el formato, los hay fantásticos de ¾ de litro, de 5 litros, de 1 litro, envasados en PET y que te puedes llevar a casa y son fantásticos”, detalla.

Las marcas blancas también son una buena opción

Aunque muchos grandes nombres —como los que ellos mismos recomiendan en la Guía Evooleum, que alzó como ganadores este 2022 al Monini Corantina BIO y al Rincón de la Subética Altitude BIO— se encuentren los stands de los supermercados, Peñamil no subestima a las marcas blancas.

“Tienen muy buena calidad. Gran parte de los envasadores que hacen marca de distribuidor o marca blanca me han dicho siempre que lo mismo: que lo están embotellando en alguna de sus marcas comerciales es lo mismo que embotellan para su marca blanca”, apunta.

Este fenómeno, tal y como recuerda Peñamil es especialmente potente en España. “Tiene un peso brutal, con muchísima diferencia, hay marcas de distribuidor fantásticas, por no decirte que todas lo son. Son productos muy dignos y cumplen los parámetros de seguridad alimentaria y de todo. Es muy buena opción para el consumidor”, recomienda.

Ejemplo de ello son Oleoestepa, Mueloliva o Coosur, que fabrican para supermercados como Lidl, Alcampo o Mercadona y venden también su marca comercial.

No dejarse llevar siempre por el packaging

En los lineales de los supermercados, especialmente aquellos que cuenten con una sección gourmet, BIO o de especialidad, cada vez se ve un packaging más elaborado entre las botellas de aceite.

Esto no siempre es sinónimo de una mayor calidad, simplemente, tal y como recuerda Peñamil, es un reclamo publicitario. “Usar para el día a día un aceite que parece un perfume no tiene sentido, hay que hacer las cosas con cierta sensatez. Para un regalo o un momento especial te puedes comprar uno de esos aceites con packaging y branding espectaculares, quedas bien y está bien por motivo de celebración”, señala. Pero no es necesario llevarse a casa un aceite premium para hacerte unos huevos fritos”, explica.

“Usar para el día a día un aceite que parece un perfume no tiene sentido” - Juan Peñamil, editor de la Guía Evooleum

Las variedades, una cuestión de gustos y usos

Dentro del aceite de oliva virgen extra, Peñamil recuerda que hay más de 280 variedades en España, cada una de un tipo de aceituna —como picual, arbequina, cornicabra, hojiblanca, picuda o arbosana— y en Italia la cifra asciende a más de 700.

No todos sirven para todo, ni hay que elegir una concreta porque sea mejor que otra. Peñamil compara esta variedad con la de los vinos. “Cuando te pones en un lineal de vinos te encuentras un syrah, un coupage con un syrah que no sea tan intenso con un poco de garnacha. Son conceptos muy básicos como primer productor y exportador que somos”, apunta.

Elegir una u otra es cuestión de gustos, algunas más explosivas y otras más suaves. “La picual tiene unas características muy propias, es un aceite muy rotundo, en boca es más explosivo y otras variedades son más suaves. Depende mucho del uso que vas a hacer del producto. Puedes coger y hacer una tostadas con arbequina, puedes hacer un picual de cosecha temprana con un buen pan también de masa madre, y vas probando, ves que son dos mundos diferentes”, detalla. Por ejemplo, recomienda coupage de dos o tres variedades para rehogar verduras, ensaladas o utilizar alguno más suave para aliñar aguacates o remolachas.

ANDRES LARROVERE via Getty Images Aceituna variedad arbequina.

Para conocerlos todos, Peñamil recomienda “divertirse” en casa haciendo pequeñas catas. Eso sí para freír o para hacer tortillas recomienda cualquier aceite de oliva que no sea virgen extra, es decir, refinado e incluso aceite de orujo de oliva.

Cuidado con los eslóganes

Además de la variedad de aceituna utilizada, cada vez más aceites van acompañados de la palabra BIO, ecológico o de términos más técnicos como “primera presión en frío” o “primera cosecha”. Para Peñamil no todas estas etiquetas son iguales y admite que muchas de ellas “a veces se utilizan como marketing”.

El especialista defiende que un aceite de oliva ecológico o BIO será “fantástico como cualquier otro producto con estas etiquetas”. “De 1.000 y pico marcas de todo el mundo el 32% son ecológicos, imagínate la importancia que tiene. De ese porcentaje, el 18% son españoles por lo que tiene un valor importante. Pero no hay que desmerecer a los que no son ecológicos, no quiere decir que no sean buenos, supone un plus”, explica. “Un biodinámico igual, no quiere decir que sea superior, pero aporta un plus”, señala.

“Con muchos de estos conceptos hay un marketing brutal como todos productos alimentarios” - Juan Peñamil, editor de la Guía Evooleum

“Con muchos de estos conceptos hay un marketing brutal como todos productos alimentarios”, recalca y anima a la población a conocer las distintas variedades para saber “cuál le gusta más”.

“Primera presión en frío es una cosa que no existe ya, es de cuando se presionaba, hace más de 50 años que no se usa, el proceso de elaboración que existe es por centrifugación, no como antes que se ponía un capacho sobre otro y se presionaba hasta que salía el aceite. Ahora todo es en frío. Eso es un marketing cutre”, se queja.

Sí que cree que hay que prestar atención a los que tengan el reclamo “primer día de cosecha”. “Quiere decir que a finales de septiembre principios de octubre se recolecta la aceituna para el aceite de mayor calidad. Pierde el rendimiento, pero la calidad es brutal”, señala. Tal y como recuerda, estas primeras aceitunas tienen menos porcentaje de grasa, de aceite, que en condiciones normales es un 20% y en la cosecha temprana puede ser de un 5 o un 10%. “Es como un grado más para un consumidor más maduro”, explica.