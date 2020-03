🔴En Directo: Quinto día con menos de 10 muertes por COVID-19 en China

Mientras esto sucede, ha comenzado a aplicarse también en nuestro país la orden que restringe durante un mes los viajes no imprescindibles desde naciones no integrantes de la Unión Europea y otras asociadas al espacio Schengen. Asimismo, Sánchez ha anunciado una serie de medidas que pasan por reforzar el papel del Ejército o poner en manos de las autonomías las residencias privadas de mayores.

Aquestes preguntes del Ministre Marlaska no són només una falta de respecte al Govern de Catalunya, a la que ja estem acostumats, sinó a tots aquells països que han implantat el confinament total per a protegir els seus treballadors i tota la població. L’últim, Nova Zelanda. https://t.co/nAYYeGdrIs

Una vez realizada la denominada compra de búnker, un aprovisionamiento que tiene como objetivo neutralizar el miedo y garantizar los víveres durante un periodo de aislamiento en casa, los artículos no perecederos y algunos como el papel higiénico ceden paso y bajan en el global de operaciones. Los productos de limpieza son los que no faltan, seguidos de conservas, legumbres, platos preparados y arroz.

Localitzem en un control a Sant Andreu de la Barca un home amagat en el maleter del cotxe. Al vehicle hi anaven dues persones més. Un cop descobert ens diu que anava a veure la seva à via. Els denunciem #coronavirus pic.twitter.com/1743yKrf7I

09:45 América refuerza su blindaje por el coronavirus mientras la situación empeora

El coronavirus sigue su expansión por América, con medio millar de muertes y unos 38.000 contagiados, lo que ha llevado a los Gobiernos a reforzar el blindaje mientras los casos se van multiplicando y se prevé que el escenario empeore. Aunque este domingo EEUU seguía reportando el mayor número de contagios (casi 33.000) y de muertes (409), otros países del continente registraron aumentos considerables de casos, de hasta el 80% en República Dominicana, lo que llevó a reforzar las medidas de aislamiento, salvo excepciones como Nicaragua.

09:37 Fuertes pérdidas en las bolsas europeas

En Europa, el resto de los principales mercados también han abierto con fuertes pérdidas; Londres se deja el 4,9%; Fráncfort, un 4,7%; París, un 4,3%; y Milán, un 4,1%.

09:35 La bolsa abre a la baja ante las semanas decisivas

La Bolsa española mantiene pérdidas del 3,09% tras la apertura y pone en riesgo los 6.200 puntos, arrastrada por el desplome que sufren los futuros estadounidenses ante las discrepancias entre republicanos y demócratas sobre el paquete de rescate económico para hacer frente al coronavirus. Pese a las subidas registradas en las dos últimas sesiones, gracias a las acciones llevadas a cabo por los bancos centrales para hacer frente a la pandemia, el principal indicador de la Bolsa española, el IBEX 35, vuelve al terreno negativo, y en los primeros compases de la sesión se deja 198,80 puntos, ese 3,09%, hasta los 6,244,50 puntos.

09:30 Muere por coronavirus Benito Joanet, ex del Espanyol

Benito Joanet, un histórico de los banquillos del fútbol español, ha fallecido este domingo. Con 84 años, el extécnico de Deportivo, Hércules, Tenerife, Mallorca o Cádiz había sufrido un ictus hace dos semanas y el coronavirus ha terminado por precipitar su fallecimiento -informa AS-.

09:22 González Laya: “Es el momento de ser solidarios”

La ministra ha hecho un llamamiento a los ciudadanos y responsables políticos, porque ahora es el momento de que todos “seamos solidarios”: “No es el momento de competir, es el momento de remar juntos en la misma dirección”, ha afirmado.

En referencia a la ampliación del estado de alarma hasta el 11 de abril, que el presidente no mencionó el sábado durante su comparecencia de prensa, Laya ha destacado que “hay que respetar nuestra institucionalidad como país, y quería hablar con los presidentes de las comunidades antes de anunciar la prórroga”: “Quería que la decisión fuera entre todos y para todos. Todos debemos ser responsables en estos momentos”, ha resaltado.

09:18 González Laya, a quienes quieran regresar a España: “Que lo hagan lo antes posible, que lo haga por los medios comerciales”

“Este fin de semana han vuelto un millar de ciudadanos españoles: desde Argentina, Ecuador, Gambia...”, ha matizado.

Además, la ministra ha tranquilizado a los ciudadanos españoles en el exterior, afirmando que no deben preocuparse porque están organizándolo: “Calma. Que se queden donde están. Que sigan las indicaciones sanitarias locales y que procuren pasar esta pandemia en casa, tranquilos, y preocupados en proteger nuestra salud y la de nuestros cercanos”.

09:13 González Laya: “Las críticas son posibles, pero ahora no es el momento”

“No creo que debamos evitar ninguna crítica si estas nos sirven para afrontar mejor la crisis. Nos enfrentamos a una pandemia sin precedentes. La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha afirmado este lunes -en RTVE- que “las críticas son posibles, pero ahora no es el momento”: “Los ciudadanos no entenderían que nos enzarzáramos ahora en discusiones, porque lo que se esperan son soluciones”, ha argumentado al tiempo que ha explicado que la restricción durante un mes los viajes no imprescindibles desde naciones no integrantes de la Unión Europea y otras asociadas al espacio Schengenel “es una medida que nos permite proteger y gestionar de manera ordenada el flujo de personas por nuestras fronteras”.