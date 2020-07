Siguen creciendo los casos de coronavirus: 685 casos desde ayer y 4.581 desde el viernes

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images Mascarillas, complemento imprescindible en las playas

La transmisión comunitaria se acelera

La número dos del órgano ha advertido que “la transmisión comunitaria se está acelerando en Cataluña” y que la edad media de los nuevos positivos sigue siendo “baja”. Este jueves Fernando Simón había reconocido que la situación de los rebrotes había empeorado y que ya se podía hablar de “transmisión comunitaria” en zonas de Huesca, Lleida y Barcelona, lo que obligaba a tomar “medidas más urgentes”.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha apuntado que hay 201 brotes activos, aunque siguen preocupando especialmente los de Aragón y Cataluña, especialmente en Lleida y Barcelona”.

“Los brotes vienen asociados a focos de temporeros y a la relajación de medidas que ya hemos venido recalcando, como el uso de mascarillas o la distancia social. No hay que tenerle miedo al virus pero no perderle el respeto”, ha indicado Salvador Illa en la rueda de prensa, en la que no ha participado Fernando Simón por encontrarse de vacaciones.

Al menos 10% provienen de locales de ocio, gimnasios... y el problema es que algunos de ellos como los de discotecas están generando muchos casos. No nos preocupan lo mismo los brotes familiares, de extensión reducida, que en una discoteca”, ha añadido Sierra.

Durante su turno, Illa ha mostrado su apoyo a las medidas de confinamiento y restricción de la movilidad en Aragón y Cataluña como medio para contener la expansión del virus y llama a los ciudadanos de estos territorios “a respetar con rigor las medidas decretadas”. El titular del departamento ha apuntado que “si se cumplen con las medidas sanitarias, estos brotes que nos preocupan hoy van a entrar en fase de control, o esperamos que así sea”.