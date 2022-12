Corredor Mediterráneo: 20 años esperando el tren del desarrollo y la cohesión territorial

Ahora, varias asociaciones empresariales y sociales y un potente lobby están intentando presionar como nunca antes para que las traviesas lleguen a buen puerto, y a buen polígono, y a buenos invernaderos y a buenos complejos turísticos. A las casi 200.000 firmas recogidas para impulsar el proyecto y los informes de proyección presentados en Bruselas se han sumado eventos multitudinarios privados a los que no han podido decir que no ninguna administración. Porque es una de las bondades de este plan: que pone de acuerdo al Gobierno de PSOE-Unidas Podemos y a todas las regiones por las que discurre, de la popular Andalucía a la independentista Cataluña, pasando por la conservadora Murcia y la socialista Comunidad Valenciana.

¿En qué consiste el Corredor?

¿Por qué es importante?

El estado de la obra

“España no puede esperar más”. Es una de las frases que más repite Boluda, el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE). El pasado 17 de noviembre, con su iniciativa #QuieroCorredor, reunió en Barcelona a más de 1.500 empresarios que pusieron sobre la mesa sus quejas por los retrasos acumulados. ”¿Cómo es posible que no se desarrolle el Corredor? ¿Cómo es posible que la segunda y tercera ciudad del país no estén conectadas por la alta velocidad? ¿Cómo es posible que nuestro campo no tenga una salida ferroviaria a Europa?”, se preguntaba.