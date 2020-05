COVID-19, cambio climático y nueva normalidad

Tras la contingencia y los daños, toda crisis experimenta un periodo de recuperación, tiempo en el que se estructura una realidad diferente a la que existía antes. En la recuperación de la crisis covid-19 se pretende “el retorno a la nueva normalidad”, un objetivo paradójico en sí mismo, porque no es posible volver a algo nuevo. Pero a la frase hay que reconocerle el mérito de aunar, en muy pocas palabras, el deseo colectivo de dejar atrás la pandemia y la necesidad de aceptar que muchas cosas no van a ser ya como antes y por tanto, serán nuevas. Estos dos aspectos, desde cualquier enfoque, incluido el planetario, abren enormes espacios de oportunidad pero también incertidumbre.

El periodo de recuperación de la crisis covid-19 debe permitir alcanzar acuerdos internacionales de gran calado, comparables a los que siguieron a la segunda guerra mundial (fundación de la ONU, Plan Marshall), que permitieron el reconocimiento de los derechos humanos y propiciaron un prolongado periodo de relativa paz y estabilidad que no se produjo tras la primera guerra mundial. Los acuerdos que deben ahora tomarse han de estar basados en la solidaridad, en alternativas a los engranajes menos sostenibles de nuestro sistema económico, y en la protección del planeta y sus habitantes, incluyendo una explotación razonable y equitativa de los recursos naturales.

Pero también es esperable que durante el periodo de recuperación afloren políticas obsesionadas por volver a la situación pre-pandemia, intentando recobrar el pulso económico de una zona o un país cuanto antes. Trabajar contrarreloj y con una meta que no admite apelación puede conducir a una relajación de las políticas de protección y recuperación medioambiental. Y ella podría entrañar un riesgo elevado de volver a situaciones en las que la explotación irracional de recursos y fuentes de energía, la actividad industrial no sostenible, o la modificación de los sistemas naturales en aras de un beneficio a corto plazo, vuelvan a ser la norma. El fin no puede justificar los medios y el retorno a una “normalidad” superada hace años no es ahora una opción, porque afectaría tremendamente a un planeta ya intensamente modificado y vulnerable, y abriría el paso hacia nuevas crisis aún más devastadoras.

La dureza de la pandemia actual no puede hacernos olvidar el gran reto que aguarda a la humanidad a corto plazo, que es el cambio climático. Sabemos mucho de esta amenaza, de la vulnerabilidad de los sistemas sociales y naturales frente a ella, y del enorme riesgo que entraña para la propia humanidad. Pero la idea muy arraigada de que la lucha contra el cambio climático conlleva decrecimiento económico, ha hecho que las medidas adoptadas hasta ahora sean ridículas en comparación a la dimensión de la amenaza. Resulta incómodo hablar de una futura crisis global (y que mucha gente todavía considera hipotética) cuando no se ha empezado a salir de la actual. La lucha contra la covid-19 y sus impactos sigue siendo prioritaria, pero la extraordinaria dureza de los acontecimientos que estamos viviendo envía mensajes demasiado nítidos como para levantar la guardia ante cualquier otra amenaza futura.