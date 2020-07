Covid y derechos humanos

No esgrimiré la teoría de la conspiración, y no porque dude que hay conspiradores, muchos y de toda clase de pelajes y convicciones ideológicas. No la esgrimiré porque, por buenos que sean en su empeño los tales conspiradores, al final todo se acaba sabiendo y las grandes maniobras terminan abortadas o produciendo desastres inesperados. Todo porque la vida es mucho más compleja de lo que cualquier algoritmo pudiera determinar.

No diré, por lo tanto, que la pérdida de derechos producida a cuenta del coronavirus sea consecuencia y efecto planificado, preparado, de diseño, fruto de los ensayos previos en el tratamiento de las cada vez más abundantes y frecuentes pandemias.

La protección de la salud ha obligado a la restricción de derechos como el de desplazarse libremente. El confinamiento ha sido una medida inevitable para controlar la expansión de la pandemia, pero hay quienes han tenido la oportunidad de opinar e influir en que las restricciones hayan sido las mínimas y proporcionales, mientras que otros han tenido que sufrirlas de forma desproporcionada. Especialmente las personas mayores y los niños.

La salud y los derechos económicos, sociales, culturales y educativos de nuestros mayores y de nuestros niños han sido objeto de una tutela absoluta, sin tomar en cuenta su opinión, sus necesidades básicas, ni aún menos su participación en todo aquello que les afecta.

En el caso del confinamiento absoluto, organismos dependientes de las Naciones Unidas han tenido que reclamar medidas que permitieran al menos una salida diaria, supervisada (en caso de los niños) y respetando las medidas de seguridad y la distancia social. Soluciones como fomentar una oferta artística, cultural, formativa, a través de los medios de comunicación tradicionales como la televisión y la radio, o a través de las redes sociales.