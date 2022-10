EFE Cristina Campos, finalista del Premio Planeta 2022.

“Estoy FELIZ, orgullosa… Mira, me coge por llorar ahora. Estoy muy orgullosa. Tampoco me lo esperaba. Claro que cuando presentas el manuscrito pues quieres ganar. Mi trayectoria como escritora es corta, sólo llevo seis años, entonces es un reconocimiento tan bonito a mi corta trayectoria que me conmueve”. La felicidad en los ojos de Cristina Campos era más que evidente cuando se sentó con El HuffPost horas después de haberse proclamado finalista del Premio Planeta 2022 este fin de semana.

La emoción pudo con ella sobre el escenario cuando recogió el reconocimiento la noche del sábado y la emoción sigue llenando las horas posteriores. Y eso que ella sabe lo que es un éxito profesional. “Conozco la luz y la oscuridad del éxito, porque la vivo en mi casa. Mi pareja es Jaume Balagueró, director de cine de terror, y sé perfectamente cuáles son las partes de luz y lo duro que puede ser que tu creación no guste, y luego lo efímero que es el éxito. Por eso disfruto mucho de estas entrevistas y me conmuevo con cada una de ellas”, confiesa.

La escritora catalana presentó al certamen literario el manuscrito de la novela Historias de mujeres casadas, un historia sobre la verdad de los matrimonios contemporáneos. “Sobre la rutina conyugal y sobre el deseo femenino. “Hay un capítulo que se titula La nobleza del marido, en el que hablo de lo hermoso que es que ellos, a pesar de llevar 15 años casados, sigan levántandose cada mañana queriendo hacer el amor contigo. En nosotras el deseo va por otro lado y va cayendo con el paso del tiempo. Mi protagonista, después de 15 años, se cruza con un desconocido que la mira en el calle. Lo conoce y empieza la historia, como un juego. Y se acaba enamorando de él”, cuenta la autora. Y esa infidelidad pone sobre la mesa la incapacidad de muchas mujeres para tener una doble vida: “Y lo comparo mucho con los hombres porque el amante de Gabriela, la protagonista, también está casado, tiene hijos y quiere mucho a su mujer, pero desea a Gabriela. No quiere ni dejar a su mujer ni renunciar a Gabriela. En cambio una mujer es muy difícil que lo mantenga, y tengo varias amigas que han sido infieles a sus maridos y han acabado separándose”.

Entonces Campos interrumpe su discurso para ilustrarlo con una canción de El Cigala y Bebo Valdés que se llama Corazón loco y que “es eso”. “Una es el amor sagrado, / compañera de mi vida, / esposa y madre a la vez / La otra es el amor prohibido, / complemento de mis ansias / y a quien no renunciaré / Y ahora ya puedes saber / cómo se pueden querer / dos mujeres a la vez / y no estar loco”.

A lo largo de la entrevista, Campos habla del matrimonio que ha dibujado en su novela con dulzura y lo defiende. “La pareja que he montado, Gabriela y Germán, hacen equipo, se quieren muchísimo. Yo me he desnudado para hacer esta novela, hablo mucho de lo que yo he sentido en mi matrimonio. Y es verdad que se llega al límite a veces, después de muchos años casados. Pero lo defiendo porque para mí no ha habido otra opción mejor que hacer equipo con mi marido. Yo defiendo el matrimonio, sí, lo defiendo”.

Ni feminista ni empoderada

Tras la rueda de prensa ofrecida por la ganadora y la finalista del Premio Planeta, unas declaraciones de la escritora catalana fueron tema de conversación en muchos corrillos: la maternidad como elemento fundamental para marcar el devenir del matrimonio en su ficción y en la realidad. “Si Gabriela no hubiese tenido hijos, no la podría haber contado igual. Sin hijos pequeños, claro. Si no tienes hijos, te vas con tu amante o lo intentas. Es un tipo de mujer, muy de mi generación, el que yo conozco, que no somos tan feministas. O somos feministas pero nos puede la maternidad”, insiste Campos.

EFE Cristina Campos, junto al ministro de Cultura, la ministra de Trabajo y el presidente del Grupo Planeta, durante su discurso de agradecimiento.

Consciente de que estas palabras pueden levantar ampollas, reconoce temer las reacciones pero las respeta. Además, cuenta que durante la cena, Leticia Dolera, con quien compartía mesa, y sin saber que era ella la autora del manuscrito El amante de mi mujer dijo: ”¿Pero cómo puede una persona titular así? Esto es muy antiguo”. La escritora entiende que lo vea así, “pero Gabriela es un tipo de mujer, no es Leticia Dolera”.

“Este es un libro de mujeres inteligentes, sensibles, independientes y contemporáneas. No es un libro de mujeres feministas ni empoderadas. Y algo que me gusta remarcar mucho: son europeas, blancas y privilegiadas”, explica sobre ellas.

Y lo más importante, son mujeres de más de 40, las que están en el medio, entre la herencia conservadora de los padres y una generación nueva que habla de poliamor y de relaciones abiertas. “Pero todo esto está por ver. Yo tengo una hija de 21 años que va a un colegio liberal en el que se habla de este tipo de relaciones, pero siguen sufriendo por amor, como hemos sufrido todas”, concluye.