Cristina Medina revela por qué no volvería a 'La que se avecina'

“La que se avecina es pasado, ahora mismo no te puedo decir lo que puede pasar, pero me da la sensación de que no voy a volver”, ha señalado en el podcast Menudo Cuadro , presentado por David Andújar y David Insúa. “Me veo 12 horas en un plató y me da un ataque. Puedo hacer algún capítulo, pero volver allí todos los días un chorro de horas…”, ha añadido la intérprete.

Esta no es la primera vez que la sevillana habla de su relación con sus compañeros de reparto de la serie. En una entrevista con Fórmula TV señaló que solo mantenía una amistad cercana con algunos de los actores de La que se avecina. “Hay muy poca gente con la que me veo fuera. Me veo con Vanesa Romero, me veo con Eva Isanta, A veces con Nacho Guerreros, con José Luis Gil, que a ver si puedo ir a verlo. Pero con el resto no me veo, porque son compañeros, no amigos”, declaró entonces.