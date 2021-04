El vestido con el que Cristina Pedroche la ha liado más que en Nochevieja

Juan Naharro Gimenez via Getty Images

La presentadora de Love Island compartió en su cuenta de Instagram el diseño que iba a llevar para la emisión de esa noche, compuesto por un top anaranjado y una falda larga que mezclaba esa misma tela con otra parte que simulaba lencería. Una trenza y unos tacones metalizados completaban el look.

La colaboradora de Zapeando, de 32 años, suele arriesgar a la hora de vestir, especialmente en Nochevieja, pero este martes lució un vestido con el que no se ha quedado atrás.

La noche de Fin de Año no pueden faltar las uvas, el champán y las críticas al modelito de rigor de Cristina Pedroche para presentar las Campanadas. Ese día —y los posteriores— el vestuario de la de Vallecas está en boca de todos.

El vestido no gustó a sus seguidores de Instagram, que llenaron la publicación de críticas como éstas, salpicadas por alguna que otra alabanza (las menos):

- Perdona Cris tú eres preciosa ❤️ pero ese vestido es un horror o por lo menos a mí no me gusta nada.

- Como des-veo esto? 😢

- De verdad!!!! Qué poco elegante es el vestido, ni regalado me lo pondría

- Ayy Cris siempre me resultas guapísima pero este traje me resulta un horror...🤯😓

- Hoy no está acertado tu look no lo entiendo parece que se cae la falda y se te ve el refajo 😢

- Lo hace aposta para que comentemos, echa la caña...

- Complicado de defender

- Necesito saber el porqué de este atuendo de braga de abuela caída y sábana relià, de verdad que sí, por favor! 😂😂😂😂 La trenza genial😅

- Estás estupenda qué quieres que te diga ... no a todo el mundo le quedaría bien. Tú tienes estilo y estás complemente HERMOSA ❤️

- Me encantas.... Pero que feo el vestido, no pude contener la risa 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂

- La tela preciosa !! Tú preciosa !!! Pero el diseño del traje 👎

- Tú estás guapa hasta con ese trapejo

- Ese vestido es a la moda lo que León come gambas a MasterChef

Un diseño de Guillermo Décimo

Algunos de sus seguidores se desmarcaron del resto y alabaron la prenda, obra del diseñador burgalés de 25 años Guillermo Díez López, bajo la firma Guillermo Décimo:

- Valiente es la ignorancia, las que se atreven a compararlo con un vestido de Primark (entre otros comentarios de 💩) Bonitas echad un vistazo a @guillermodecimo y aprended lo que es la moda y el arte.

- Mucho basiquito veo por aquí, FANTASÍA 🌈✨ @guillermodecimo

Guillermo Décimo desfiló en la reciente edición de la pasarela EGO de la Madrid Fashion Week, en la que presentó esta prenda y otras dentro de la colección Queen of the night.