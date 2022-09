¿Cuál es el costo real de ser modelo?

La supermodelo polaca Joanna Boroy, cuya carrera prospera en Hollywood admite que mantenerse bella no es una tarea fácil. Ella dice que no es solo el cuidado meticuloso de su aspecto exterior, sino que también su estado mental se muestra en el exterior. Necesita seguir su rutina y aparentemente si la descuida se nota. “Necesito dormir bien por la noche (al menos 7-8 horas), todos los días hago meditación por un mínimo de 10 minutos y doy un largo paseo”, compartió. “Si me los salto unos días, el cansancio y el estrés se notan en mi rostro y no hay crema o corrector que pueda ocultarlo”.