Cuando dejamos de ser jóvenes

A menudo utilizamos la palabra juventud para diferenciar, para trazar una línea. A un lado están los jóvenes, y al otro los adultos. Y en algún lugar, todavía en proceso de maduración, están los niños.

Se habla de un término que se aferra a unas connotaciones eminentemente físicas, a una cuestión de tiempo. Se cumplen años y, de un modo irremediable e irrenunciable, tarde o temprano se abandona ese páramo idílico e inespecífico llamado juventud para cruzar el estrecho que te adentra directamente al bosque espeso. A la hora de la verdad. A la edad adulta. Donde los errores se pagan y las penas dejan de ser un simulacro para ser una cruda realidad. Se habla de la juventud como de una isla paradisíaca que abandonamos en algún momento de nuestra vida y que jamás volvemos a encontrar. Todos, en alguna que otra ocasión, hemos soñado con volver otra vez a ser jóvenes, con volver de nuevo a ese paraíso perdido.

Pero en el fondo todos sabemos que hacerse mayor no es tan sencillo como cumplir años, ¿verdad que no? Es como una sensación que todos tenemos en la punta de la lengua. Y esto debería ser una buena noticia. Uno puede ser joven con cuarenta años y mayor con treinta y dos. Esa línea que separa al joven del adulto no existe en un momento del tiempo concreto, en realidad es un estado mental, y es de ese estado del que me gustaría hablar. Porque, y esto es algo en lo que creo firmemente, de él va a depender lo que seremos en un futuro, las decisiones que tomaremos y los caminos por los que transitaremos.

Para mí, el momento concreto en el que uno deja de ser joven es cuando deja de pensar que tiene “toda la vida por delante” y empieza a pensar que ante él no hay más que una terrorífica cuenta atrás que te dirige directamente hacia un pozo sin fondo, hacia el agujero más sombrío, profundo y desconocido de la humanidad. Ese es el momento crucial. Y por alguna razón no suele tenerse la menor idea de cuándo ni por qué se presenta, solo que está ahí, en algún lugar de todos nosotros, esperándonos, como una marca de identidad humana que se activa y se hace visible antes o después.