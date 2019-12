Cuando la sociedad es el juez de un crimen sin rostro

AlexLinch via Getty Images

Una de mis amigas suele decir que si algo le ocurre –“me golpean me violan o no regreso”– las “sobrevivientes” hagamos ruido. Lo dice con seriedad, mientras las demás escuchamos con cierto aire de alarma. Lo repite en cada oportunidad en que nos despedimos, que debe tomar un taxi, atravesar la ciudad para llegar al lugar en el que vive. “Hagan ruido”, dice, y tengo la escalofriante sensación que se trata de una sentencia, más de una petición. Una singular y durísima forma de señalar una de las mayores formas de violencia que sufre una mujer en la actualidad: No existir.

Se escucha exagerado ¿verdad? Seguramente el lector casual de estas líneas podría pensar ahora mismo que disfruto el melodrama, que quiero añadir a este artículo un sacudón emocional innecesario con semejante párrafo introductorio. Pero, debo decir –y lo digo, con una tristeza absoluta, abrumada y casi resignada– que tres cada diez mujeres en el continente en el que vivo, no regresan a casa. Que en algunos países el número es aún mayor. Que en Europa cada día hay al menos diez asesinatos de mujeres, los incómodos “feminicidios” que tanto debate suscitan entre medios de comunicación y organizaciones feministas. Que, el número de violaciones en grupo aumentaron de manera exponencial durante el último año, así como las estadísticas de maltrato doméstico y violencia intrafamiliar. Que, cada día, una mujer debe mirarse al espejo y preguntarse cómo escapar del único lugar que conoce como hogar, del padre de sus hijos, de la vida que conoce. Que, a diario, más de una docena de mujeres deben admitir frente a un hombre que la mira con cierto cinismo que fue violada y abusada. Que debe llevar a cuestas las dudas sobre “qué pudo provocar” una agresión semejante. Que a diario más de cien mujeres alrededor del mundo morirán al abortar en la clandestinidad, en condiciones médicas deplorables. Que miles de mujeres son esclavas sexuales y, mientras usted lee este pequeño párrafo, estarán siendo golpeadas, vendidas, utilizadas como objeto de compra y venta en el mercado más retorcido de todos.

De modo que, cuando mi amiga dice “hagan ruido”, invoca un instinto más viejo de supervivencia del que puedo explicar ahora mismo. Uno que recuerda el silencio en que están sumidas las víctimas de todo el mundo, el que sostiene una cultura que asume el hecho de la violencia contra la mujer como algo normalizado a niveles inquietantes. Una y otra vez, todas las mujeres del mundo –desde las más jóvenes e incluso las ancianas– corremos el riesgo de simplemente desaparecer, de sólo hacernos una estadística, de ser aplastadas por la culpa, el terror, la posibilidad de formar parte de esa larga lista de nombres que narran una historia que nadie quiere escuchar. “Hagan ruido”, dice mi amiga, porque las tragedias que soportan las mujeres en el mundo suelen ser silenciosas, pasan desapercibidas, son justificadas en cientos de maneras dolorosas.

Lo pienso mientras ordeno las notas con las que escribiré este artículo. Qué inquietante esta sensación frágil de ser una víctima, aunque nunca haya sufrido ningún acto de violencia. Lo soy porque se me juzga por el mero hecho de ser mujer, joven, por mi comportamiento, incluso por mi aspecto físico. ¿Parece exagerado? Ojalá lo fuera. Hace un par de semanas, un diario de circulación nacional publicó una nota acerca de la muerte de una mujer, cuyo cadáver fue encontrado en la habitación de un hotel. No obstante antes de dar cualquier detalle sobre el caso, el redactor de la noticia decidió que había que dejar claro un detalle que al parecer era mucho más importante que cualquier otra cosa en el hecho criminal: la víctima era infiel a su esposo. De hecho, la nota periodística comienza dejando bien claro que su “infidelidad la había conducido a la muerte”.