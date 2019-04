“Cuanto antes, mejor”. Son las palabras de una mujer, María José Carrasco, expresando su decisión individual, autónoma, consciente, firme y libre de morir. Reivindicando la propiedad de la vida.

Cerrar los ojos ante la realidad del sufrimiento del ser humano es un autoengaño cínico y una cruel e indolente complicidad. Desgraciadamente, María José Carrasco y Ángel Hernández han hecho que, con los ojos muy abiertos, muchas personas sintamos indignación, rabia, impotencia, dolor, y tristeza porque en España aún no esté aprobada una Ley de Eutanasia.

La inmensa mayoría de la sociedad española se manifiesta favorable a esta legislación. Sin embargo, el bloqueo de más de 8 meses en el Congreso de los Diputados por parte de la derecha ha cercenado el avance en el derecho al buen morir. Habrá que esperar a la constitución de un nuevo parlamento y confiar en que el sentir de la mayoría social no se vea boicoteado por filibusterismos parlamentarios.

La ciudadanía muchas veces va por delante de la legislación y del poder legislativo. Este es un claro ejemplo, donde personas con vidas normales adoptan decisiones extraordinarias y dan auténticas lecciones de vida, aunque sea eligiendo la muerte.

Es urgente una ley de eutanasia, porque la sociedad debe ofrecer algo distinto al castigo o al abandono a quien padece una situación irreversible, irremediable, incurable y decide morir para evitar su sufrimiento. Actualmente la legislación española tan solo ofrece castigo. En el artículo 143 del Código Penal se recoge la pena de prisión para el que cause o coopere activamente con la muerte de otro por la petición expresa, seria e inequívoca de éste en el caso de que sufra una enfermedad grave que le conduzca necesariamente a la muerte, o que le produzca graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar. Además, en la legislación estatal no se recoge fórmula alguna para mitigar el dolor y sufrimiento en el proceso final de la muerte: me refiero a que carece de algo tan básico y humanitario como una ley en materia de cuidados paliativos.