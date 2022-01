¿Cuánto dura tu inmunidad después de superar la infección con ómicron?

Con ómicron expandiéndose a toda velocidad, es imposible que no hayas contraído el coronavirus o que no conozcas a alguien de tu entorno que lo haya hecho.

¿Significa eso que ya no tienes que preocuparte por contraer el coronavirus si te has vacunado o si has superado la enfermedad? Antes de que vayas por ahí sintiéndote inmortal, lee esto.