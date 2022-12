Cuánto suben en 2023 las pensiones, el salario mínimo o el sueldo de los funcionarios

El año 2023 arranca con aumentos de las pensiones, el salario mínimo y el ingreso mínimo vital, aunque en este ejercicio también se esperan subidas de las telecomunicaciones y de las autopistas, mientras baja o se elimina el IVA de algunos alimentos, lo que provocará su abaratamiento.



A continuación figuran algunos elementos de la vida cotidiana que suben, bajan o se mantienen igual con el comienzo del año.



PENSIONES



- La subida de las pensiones en 2023 será del 8,5 %, una revalorización que se calculó con el dato de inflación de noviembre y que se aplicará a las contributivas y a las de las clases pasivas.



- Las pensiones no contributivas se incrementarán el 15 % conforme a lo acordado por el Gobierno con EH Bildu en el marco de la negociación presupuestaria en el Congreso.



SALARIO MÍNIMO



El salario mínimo interprofesional (SMI) subirá entre un 4,6 % y un 8,2 %, hasta los 1.046 o 1.082 euros mensuales en 14 pagas -desde los 1.000 euros actuales-, atendiendo al informe elaborado por el comité de expertos del Ministerio de Trabajo.



Con todo, las negociaciones continuarán en enero, ya que los sindicatos han pedido que el alza sea del 10 % y la patronal, del 4 %. La aplicación de la subida, cuando se apruebe, se hará con efecto retroactivo a fecha de 1 de enero.



COTIZACIONES



La base máxima de cotización también se revalorizará en 2023 un 8,5 %. A este incremento se suma la entrada en vigor del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) que conlleva un alza de 0,6 puntos de las cotizaciones, de los que 0,5 puntos serán pagados por la empresa y 0,1 por el trabajador.



DESEMPLEO



También se recupera en 2023 el 60 % de la base reguladora de la prestación por desempleo desde los 6 meses. Beneficiará a unas 300.000 personas con una mejora de la prestación de 100 euros más de media al mes.



SALARIO FUNCIONARIOS



El presupuesto para 2023 contempla un alza salarial del 2,5 % para empleados públicos, más otro punto variable que irá condicionado a la inflación de 2022 y 2023 y al avance del PIB en ambos ejercicios.



INGRESO MÍNIMO VITAL



El ingreso mínimo vital (IMV) sube un 15 % a partir del próximo año, hasta los 565,37 euros mensuales, a lo que habrá que sumar un complemento adicional en función del número de menores que haya en el hogar y sus edades.



IVA ALIMENTOS



Desde el 1 de enero se elimina el IVA de los alimentos de primera necesidad como el pan, las harinas panificables, la leche, el queso, los huevos, las frutas, las verduras, las hortalizas, las legumbres, las patatas y los cereales, mientras que se reduce a la mitad, del 10 % al 5 %, en aceites y pastas.



TELECOMUNICACIONES



Movistar subirá los precios en enero una media del 6,8 % como consecuencia del incremento de los costes que ha sufrido el sector (Movistar Max se incrementará un 5,6 %; Movistar Ilimitado, un 6,7 %; y Movistar Ilimitadox2, un 6,1 %).



Por su parte, Vodafone subirá 4 euros de media sus tarifas a finales de enero (2,5 euros de media en los planes solo móvil, y 5,5 euros de media en los planes convergentes).



AUTOPISTAS DE PEAJE



Las tarifas en once autopistas dependientes de la Administración General del Estado suben a partir de hoy un 4 %; se trata de la AP-51, AP-61, AP-53, AP-66, AP-7 Alicante-Cartagena, AP-7 Málaga-Guadiaro, AP-68 y AP-71, AP-9, AP-6 y AP-46.



GAS



El año comienza con una subida en la tarifa regulada del gas, la tarifa de último recurso (TUR), que para el primer trimestre de 2023 sube de media un 8,67 % en las tarifas individuales.



Para un cliente medio que tenga la TUR 1 -para consumos menores o iguales a 5.000 kilovatios hora (KWh) al año con agua caliente- la revisión supone un aumento del 7,54 % en su factura anual sin impuestos.



Las tarifas TUR vecinales sí notarán un descenso en el nuevo año, que será de entre el 1,7 y el 2 %, según el consumo.



BUTANO



La bombona de butano empezará el año en los 18,58 euros y su precio será de nuevo revisado el tercer martes de enero de 2023, si bien hasta el 30 de junio seguirá limitado a un máximo de 19,55 euros.



ELECTRICIDAD



En cuanto a la electricidad, los peajes que se incluyen en la factura (destinados a cubrir los costes de las redes y la retribución a las compañías de distribución y transporte por sus inversiones) bajarán un 1,05 % de media en 2023.



En el caso de los cargos de la factura (destinados a cubrir las primas a las renovables, la mitad de los sobrecostes de los sistemas eléctricos extrapeninsulares y las anualidades del déficit del sistema eléctrico), el Ministerio para la Transición Ecológica ha propuesto rebajarlos un 9,21 % para 2023.



CARBURANTES



Sin el descuento del Gobierno, que suponía unos 11 euros menos al llenar un depósito medio de 55 litros y que decae con carácter general con el cambio de año, ya que solo se mantendrá para colectivos profesionales y el transporte por carretera, la gasolina costaba en la última semana 1,565 euros de media en España y el gasóleo 1,643 euros.



TRANSPORTE



Las tarifas aeroportuarias, que se reflejan en el precio de los billetes de avión, se congelan a partir de marzo de 2023, determinando que el ingreso máximo por pasajero ajustado (imaaj) sea de 9,77 euros.



En los trenes, el precio de los billetes sencillos de Cercanías, Media Distancia Convencional y Avant seguirán congelados en 2023, después de que el Gobierno, tras prorrogar la gratuidad y los descuentos del transporte público para viajeros habituales, haya decidido, un año más, no revisar las tarifas.



Los títulos gratuitos de Cercanías, Rodalies y Media Distancia convencional de Renfe, así como los descuentos del 50 % de los abonos Avant han quedado prorrogados durante un año.



En los autobuses, con la aprobación de la gratuidad de los abonos y títulos multiviaje de las líneas de titularidad estatal en 2023 y dado que las condiciones de recurrencia son muy flexibles, la situación de los billetes sencillos no se ha abordado aún.



El Ministerio ha financiado descuentos del 50 % en los abonos y títulos multiviaje de 42 líneas de autobús interurbano de titularidad estatal entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2022, medida que se prorroga un mes más, para, a partir del próximo 1 de febrero, dar paso a su gratuidad, con el fin de evitar asimetrías entre los distintos modos de transporte terrestre.



CORREO POSTAL



Desde el 1 de enero entrarán en vigor las nuevas tarifas de Correos, por lo que el precio de cada carta nacional ordinaria con un peso de hasta 30 gramos, el producto más utilizado, se incrementará un 4 %, o 3 céntimos de euro, pasando a tener una tarifa de 0,78 euros.