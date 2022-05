'Cuéntame' se disculpa con Ramoncín tras la frase que se escuchó en un capítulo

En una carta abierta en su perfil de la mencionada red social, el artista recogió lo que dice en el episodio el personaje de Imanol Arias, Antonio Alcántara: “Dile que echas de menos a la niña y le pides perdón. Aunque no sepas por qué. Los hijos terminan agradeciendo. Pero cuando ven estas cosas se enrarecen y luego de mayores salen… ¡Mira Ramoncín!”.

“Me pregunto qué ha movido a unos guionistas, a directores y a un actor, (tú Manu, que me conoces y has estado años trabajando en la serie con mi hijo, ese bebé del ’94) a despreciar la educación y el entorno en el que se desarrolló mi infancia y mi juventud, a insultar a mis padres, abuelos y familiares, y a desdeñar sus capacidades como tales para formar a su hijo. Me pregunto, y os pregunto, qué clase de estupidez ‘creativa’ os ha llevado a caer tan bajo para escribir, grabar y difundir un menoscabo tan despreciable hacia mí y mi familia”, lamentaba Ramoncín.