Curiosos impenitentes

Rastrear en busca del primer curioso no es tarea fácil. En un sencillo algoritmo, sesgado sin duda, nos acercaríamos al reino habitado por científicos y artistas. ¡Qué duda cabe que en él vivieron personajes de la talla de Picasso, Dalí, Newton o Leonardo da Vinci! Ahora bien, ¿quién fue el primer curioso?

La curiosidad mató al gato

Como solemos decir la curiosidad mató al gato. Una expresión que, por cierto, es incorrecta. El creador de la misma fue un escritor contemporáneo de Shakespeare, Ben Johnson, que escribió “care killed the cat” –la prudencia mató al gato-. Con el paso del tiempo el “care” inicial acabaría convirtiéndose en “curiosity”.

Buscando en el jardín de la prehistoria

Plinio el Viejo no es el primer curioso de la Historia, tenemos que remontarnos mucho más. El inventor de la escritura, en un principio dentro de una esfera administrativa, seguramente era un curioso compulsivo, como también lo era el que desarrolló la primera rueda. Aun así hay echar la vista todavía más atrás para encontrar al primer curioso.

Nuestro protagonista debió vivir en la noche de los tiempos, en la Prehistoria. Cierto día debió tropezarse, en sus paseos por el campo, con una pirita, juguetear con este mineral y por qué no, frotarlo con otras piedras, entre ellas con una piedra de sílex, que tanto abundaban. El azar quiso que de esa fricción saltase una chispa.

Aquella primera chispa hizo crecer aún más su curiosidad y no paró hasta que consiguió repetir el efecto y depurar la técnica. La pirita y el sílex le llevaron al primer fuego que, a falta de combustible, no tardó en extinguirse. Necesitaba encontrar algo que mantuviese viva la llama, es fácil suponer que recurriría a todo tipo de hojas, retamas o troncos que le proporcionaba la naturaleza, pero aquello no ardía como había pensado.