Dani Martínez se sincera sobre uno de los momentos más difíciles de su carrera: "La hostia más dura de todas"

Dani Martínez participa actualmente en varios programas de radio y televisión como Got Talent (Telecinco), donde está desde 2019, y La Verbena en Cadena 100. Sin embargo, como para muchos rostros televisivos, los inicios no fueron nada fáciles.

El cómico, actor y presentador se ha sincerado sobre un duro episodio que vivió durante los primeros años en televisión en una entrevista en el canal de YouTube de Ricardo Moya, El sentido de la birra. Martínez fue uno de los actores seleccionados como protagonista de SMS: Sin Miedo a Soñar (laSexta), serie juvenil que lanzaría al estrellato a actores como Mario Casas o Amaia Salamanca.

“Globomedia me había seleccionado para un programa que se grabó en Argentina y antes de irme, Luis San Narciso, director de casting que ha hecho El barco, Los Serrano, El internado, Un paso adelante, que ha descubierto a Carmen Machi, Javier Cámara, Blanca Suárez... Y que yo no conocía, me llama y me dice que cuando volviera querían hacer una serie conmigo”, ha empezado diciendo.

“Cuando vuelvo se monta la serie en la que estaban Mario Casas, Yon González, Amaia Salamanca y María Castro. Yo era uno de los protagonistas junto a Amaia. Hago tres semanas o por ahí y algo no fue bien”, ha recordado entre bromas.

A pesar de que la producción siguió adelante y estuvo en antena de 2006 a 2007, Martínez no formó parte del elenco, lo que el mismo ha calificado como “la hostia más dura de todas”.

Según ha contado la altura fue un factor importante por el que se le descartó y fue sustituido por Raúl Peña. “Ellos siempre me dijeron que era una coproducción con Televisa y, claro, yo soy muy alto, mido 1,86 o por ah. Amaia no es muy alta y decían que parecía que me iba a liar con la madre en vez de con la hija”, ha detallado.

“También decían que mi personaje llegaba a un colegio de pijos donde le hacían un poco bullying, le pegaban alguna vez... y que para pegar a un tío de 1,86 necesitaban a tíos de 2 metros y dijeron que no les cuadraba para ese papel y que me iban a reemplazar”, ha añadido.