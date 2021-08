Daniel Corey, un artista marcado por el confinamiento y la esperanza

Suena muy bien, ¿Tiene algún otro futuro proyecto en mente?

De hecho, sí, tengo un gran proyecto que me gustaría hacer a partir de la colección Map of the World. He creado un libro, no se ha publicado, pero me gustaría, y he impreso algunas copias para mí, de momento. Tiene pequeños ensayos que hablan de los diferentes diseños, su significado y así. También algo de poesía, para explicar todo sobre el proceso de creación.

Me encantaría publicar este libro y hacer un compendio con las fotos de mis amigos también. Pero es que también voy a ser músico. Voy a grabar un single que van a producir Alexx y Dennis, se llama Near-sighted y es una melodía triste, solitaria de las que te rompen el corazón. Lo que quiero es seguir haciendo fotos para el proyecto de Map of the World con muchas personas distintas para juntarlas en una vídeo presentación con la canción de fondo.

Como ves, son to proyectos que me gustaría hacer alrededor de la colección porque no hemos tenido la oportunidad de exponerla todavía. Por eso, quiero organizar una exposición en la Galería Hurley de Princeton o algo similar. Es decir, mucha gente me ha descubierto y gracias a Internet, pero es solo la primera ola. Después pretendo que lleguen la segunda y tercera ola, así que pretendo que esta idea continúe durante un tiempo. Espero conseguirlo.

Una entrevista de Ainhoa Diez publicada en White Paper By.