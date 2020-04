Las incógnitas a las que se enfrentan diez millones de estudiantes y sus posibles soluciones

zubada via Getty Images

zubada via Getty Images

En unos días se cumple un mes desde que todos los centros educativos de españoles cerraron sus puertas como medida para luchar contra la expansión del coronavirus . En un horizonte cercano no se vislumbra la posibilidad de que los diez millones de escolares y universitarios vuelvan a las aulas en las próximas semanas y recuperen el ritmo de su aprendizaje y formación.

Desde el Ministerio que dirige Isabel Celaá recuerdan que en España la gestión de la Educación está transferida a las comunidades autónomas. Son los consejeros de cada una de las autonomías los que determinar cómo evaluar el curso. Según la portavoz del Ministerio de Educación, todavía no hay ningún planteamiento claro y emplaza a esperar a la reunión que el miércoles mantendrá la ministra con los consejeros, de donde saldrán decisiones más o menos definitivas.

¿Baraja el Gobierno el aprobado general como ha hecho Italia?

Aunque no se trata de lo que figuraba en un primer borrador, ya que el aprobado general en Italia tiene sus límites: el Gobierno garantiza que todos los alumnos pasarán de curso, sí, pero también serán evaluados de los contenidos impartidos en estas semanas de confinamiento teniendo en cuenta la situación de excepcionalidad.

¿Cómo se va a evaluar a los alumnos?

De momento, la única que pueden ofrecer es que ningún alumno va a perder el curso por esta circunstancia. “Habrá que adaptar las pruebas de evaluación con justicia y equidad”, señala la portavoz, quien subraya que se debe trabajar para que “esa brecha digital” no se convierta en “una brecha social”.

Esta propuesta se ha encontrado con la oposición de algunas organizaciones. Para el Sindicato de Estudiantes “es un absoluto sinsentido examinar de esos contenidos porque mientras vemos en los hogares el drama de la enfermedad, los fallecimientos de familiares, los ERTEs y despidos… parece que tenemos que actuar como si no pasase nada y siguiéramos el curso con normalidad”. Además, insisten en que la brecha digital dejará en un segundo plano a los que menos recursos tienen: “Se plantean los exámenes con las clases online como alternativa, y esa herramienta no llega a muchos estudiantes. Es injusto y antidemocrático”.

La misma opinión manifiesta el presidente de la FAPA Giner de los Ríos, Camilo Jené: “Es injusto, no ya por la brecha digital que existe y que es imposible que durante este periodo de tiempo se consiga evitar, sino porque en realidad se va a evaluar no al alumnado, sino a la situación familiar que vive. Hay una gran variedad de situaciones que se están viviendo, y las familias y las posibilidades socioeconómicas y socioculturales, además de las situaciones personales, influyen mucho en nuestros hijos. De evaluar de esta manera, se dejaría de apostar por la equidad y la igualdad de oportunidades, algo que no se debe permitir”.